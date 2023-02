Problemi d'umidità: quando richiedere un trattamento antimuffa?

La muffa è un fungo che, notoriamente, s'insedia negli ambienti umidi. La proliferazione di questi microrganismi può portare alla comparsa di diversi problemi, che possono interessare tanto le pareti quanto la salute degli abitanti della casa.

Respirare le spore della muffa, infatti, può essere particolarmente dannoso sia per un soggetto allergico che per uno fragile o con sistema immunitario compromesso: asma, infiammazioni e polmoniti sono solo alcune delle conseguenze che può causare un ambiente in cui si presenti questa problematica.

Non appena si noti qualunque segno di un eccesso di umidità in casa, quindi, sarà fondamentale rivolgersi a ditte specializzate come Murprotec, in grado di individuare con precisione la causa del problema e intervenire in modo efficace e definitivo.

Ogni trattamento antimuffa di Murprotec, infatti, viene effettuato sulla base delle specifiche necessità del cliente, e può essere integrato con l’installazione di un apposito impianto centralizzato con cui tenere sempre sotto controllo la qualità dell’aria.



Trattamenti antimuffa più utilizzati

La muffa si può presentare in ambienti umidi che siano cantine e seminterrati ma anche piani più alti di edifici in muratura, cemento armato, pietra e qualunque altro tipo di materiale misto.

Oltre a vedersi esternamente, causando anche cattivi odori, la muffa può penetrare nelle strutture, oltre che negli oggetti, danneggiandoli in modo irreparabile, mentre l'umidità mette in pericolo anche la stabilità strutturale di una costruzione.

In ognuno di questi casi occorre che gli esperti del settore provvedano a un sopralluogo cui seguiranno eventuali analisi strumentali: potranno così individuare l'entità del danno e anche il tipo di muffa presente.

Tra gli strumenti che i professionisti utilizzano al fine di individuare origini e gravità della manifestazione di spore e muffa, vi è il cosiddetto protimetro, che indica esattamente i livelli di umidità presenti nell'ambiente, ma anche quelli di vapore acqueo che permane all'interno con l'igrometro, senza dimenticare il controllo minuzioso dei materiali con cui è stata costruita la stanza o l'intero edificio. Allo scopo, si usa del carburo di calcio per innescare una reazione chimica da studiare così da avere un risultato immediato.



Solo a seguito di un intervento mirato e risolutivo si provvederà a ripulire la zona da tutti i residui di muffa, sanificando l'ambiente perché torni a essere abitabile senza alcun rischio per la salute.



Quali fenomeni provocano la formazione di muffa?

Tra i principali responsabili della comparsa della muffa negli ambienti è possibile annoverare l'umidità di risalita: si tratta di una problematica ampiamente diffusa e può colpire in particolar modo tutti quegli edifici che sorgano su falde acquifere o comunque a contatto con i terreni porosi.

A differenza dei casi in cui si rompe una tubatura o vi è formazione di condensa, questo tipo di umidità si infiltra lentamente ma in modo costante nelle mura, arrivando fino a un metro e mezzo, costringendo gli abitanti a richiedere un intervento immediato.

La muffa da condensa si può formare anche a causa di infissi obsoleti o inadeguati che lasciano penetrare l'umidità, trasponendola sui muri e nell'ambiente; lo stesso può verificarsi per infiltrazioni esterne al livello dei soffitti, soprattutto negli angoli più bui e nascosti. Se a tutto ciò si aggiunge una cattiva ventilazione, l'umidità e le muffe sono ancor più libere di espandersi.

Mancanza di impermeabilizzazione della struttura e tubature rotte sono altre cause possibili di infiltrazioni d'acqua che possono portare a proliferare la muffa negli ambienti.