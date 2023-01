Inaugurata a Saluzzo la nuova filiale della Banca Alpi Marittime di piazza Cavour [FOTO E VIDEO]

“Con entusiasmo inauguriamo oggi una filiale - spiega il presidente della Banca Alpi Marittime Giovanni Cappa - stiamo iniziando a conoscere anche questa zona del Piemonte. Siamo una banca di credito cooperativo presente a Carrù, a Cuneo, Alba, Mondovì, Torino e Loano. Il nostro intento è quello di avere uno sviluppo con le filiali tradizionali, in modo da servire al meglio la clientela e accontentarlo con servizi il più possibile su misura. Questo immobile è sotto la tutela della Sovrintendenza, ci è piaciuto riqualificare un immobile che è importante per questa città.”

"B.A.M. ha chiuso il 2022 - prosegue il presidente - con l’obiettivo di un ritorno alla banca tradizionale. È stato un anno ottimo sotto ogni aspetto. Siamo cresciuti di un 8% sul fronte degli impieghi, crescita simile abbiamo registrato nella raccolta, con un risultato finale su cui siamo ben posizionati e che comunicheremo in sede assembleare. Lo sviluppo prosegue, presto avremo un’altra apertura in Liguria, questa volta nella città di Savona.”

“Essere a Saluzzo per noi- ha poi aggiunto il direttore generale della B.A.M. Giuseppe Peirotti presente oggi all’inaugurazione - vuol dire confermarsi su un territorio che è di primario interesse. Qui opereranno quattro persone, tre impiegati della filiale e un commerciale che sarà di supporto a tutta la zona. Noi cercheremo di fare del nostro meglio per essere all’altezza di un centro importante come Saluzzo e delle vallate che afferiscono a questo comune.”