Polpetta e Totò cercano casa

Cinzia Bianchi, la veterinaria, ci ha lasciati. I suoi gatti cercano una nuova casa. Questa adozione del cuore è gestita da Rosanna Pilone di Bricherasio, volontaria del Canile di Cavour (To).

Cinzia Bianchi, veterinaria dal cuore d'oro, un tempo pilastro portante del Rifugio di Cavour, ha sempre accudito e ospitato randagi: non si è mai fermata di fronte alla sofferenza. La sua generosità era nota in Piemonte, in Abruzzo e.. dappertutto.

Cinzia ha dedicato una intera esistenza ad aiutare animali e volontari, senza mai tirarsi indietro. Purtroppo nel novembre 2025 è volata in Paradiso. Ha lasciato il suo adorato marito, l'anziano cagnone Ulisse e i suoi amati gatti, nonché un vuoto immenso in troppi cuori e nel mondo animalista.

I gatti erano la sua vita. Dobbiamo garantire un focolare amorevole ad alcuni di loro. Sono tutti vaccinati, sani e sterilizzati. Le date di nascita sono presunte perché si tratta di trovatelli.

********************

TOTO’ è un bel gattone burroso, classe 2020. Totò è giovane e sano. Mangia solo cibo GASTROINTESTINAL, sia secco che umido. Cerchiamo per lui un’adozione come figlio unico: naturalmente è possibile l’inserimento in famiglia con altri gatti (e cani abituati) che però possano essere controllati nel momento dei pasti.

Affettuosissimo, adora il contatto fisico, basta che qualcuno lo coccoli e lui è felice! Indicato per persone anziane perché è dolcissimo e delicato nei modi.

Se potete aiutare con le condivisioni vi siamo infinitamente grate… Per info e adozione, inviate un messaggio whatsapp, vi ricontattiamo: Sandra 3471509593 – Rosy 3922445504

POLPETTA è una incantevole gatta, classe 2021. Sanissima. Molto diffidente, necessita di tempo e pazienza perché il suo cuore. Cerchiamo per lei una famiglia esperta di gatti, che sappia garantire rispetto, pazienza e tenerezza. Convive serenamente con altri gatti e con cani abituati e rispettosi.

Se potete aiutare con le condivisioni vi siamo infinitamente grate… Per una adozione consapevole, mandate un messaggio whatsapp: Sandra 3471509593 – Rosy 3922445504

Nikita è una deliziosa gatta, classe 2011. Nikita è tripode, ma si muove agevolmente e in totale autonomia, utilizzando anche la lettiera aperta senza difficoltà. Può mangiare solo cibo secco ZD della HILL’S (salvo qualche sporadica concessione al tacchino bollito). E’ in terapia con cortisone e Florentero.

E’ minuta, caratterialmente schiva con gli estranei, ma delicata e molto tranquilla con i suoi simili, abituata a condividere la casa con cani tolleranti. E' possibile l’inserimento in una famiglia con altri gatti a condizione che possa essere rigidamente controllata nel momento dei pasti. … Per l' adozione, inviate messaggio whatsapp, vi ricontattiamo: Sandra 3471509593 – Rosy 3922445504



