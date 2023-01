Si è bloccato per un problema tecnico in via Roma, nel centro di Envie.

Un mezzo pesante con un carico di 200 quintali ieri, venerdì 27 gennaio, ha paralizzato il traffico dalle 15.30 fino a tarda serata.

Il tir era diretto all'azienda Plast Cuneo di Envie. Sul posto i vigili urbani per deviare il traffico.

Il problema è stato risolto intorno alle 22 di venerdì 27 gennaio.