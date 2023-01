In un convegno a Mondovì le opportunità offerte dalla rete nazionale dei Comuni "amici delle famiglie"

Ci saranno la consigliera regionale Monica Canalis, Mimmo Lucà, attualmente Presidente del Consorzio Intercomunale di Servizi (Cidis) tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera nonché Silvio Ribero, presidente del Forum delle famiglie provinciale e della sezione provinciale dell’Associazione nazionale famiglie numerose. In collegamento da Alghero, interverranno Filomena Cappiello e Mauro Ledda, coordinatori del network nazionale dei Comuni amici della famiglia.

L’appuntamento per tutti a Mondovì, in sala Scimè, nel pomeriggio di giovedì 23 febbraio, per presentare e far conoscere alla cittadinanza e agli amministratori monregalesi l’interessante realtà della “Rete dei Comuni amici delle famiglie", che - nata nel 2017 per iniziativa della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Alghero e dell’Associazione Nazionale Famiglie numerose - va ramificandosi in varie regioni d’Italia.

Essa riunisce già oltre un centinaio di Comuni - tra cui, in Piemonte, Druento e Torino - che intendono promuovere nei propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie sulla base delle esperienze e competenze sviluppate dalla Provincia autonoma di Trento.

Le conseguenze della crisi, in atto ormai da alcuni anni, richiedono il superamento del welfare come finora strutturato e rendono necessarie una nuova organizzazione e nuove prassi amministrative, basate su sistemi di sussidiarietà innovativi, in cui le Amministrazioni comunali e diversi soggetti del territorio possano interagire.

Le famiglie sono una risorsa indispensabile nella costruzione di un welfare comunitario, ispirato al concetto di sussidiarietà circolare e al principio di reciprocità, e vanno pienamente coinvolte nella sua progettazione, in dialogo attivo con le Istituzioni. Queste considerazioni - espresse anche nel programma amministrativo delle liste a sostegno di Enrico Ferreri - hanno stimolato i consiglieri dell’attuale minoranza di centro sinistra ad andare in cerca di strade da percorrere a sostegno del benessere delle famiglie nel nostro territorio.

La ricerca ha portato alla scoperta che vari Comuni, in Italia e anche in Piemonte, hanno scelto di diventare “amici della famiglia”, e così è nata l’idea di un incontro pubblico di approfondimento, organizzato con il Circolo del Partito Democratico di Mondovì e le liste a sostegno di Enrico Ferreri.

Con essa, quella di proporre al Consiglio comunale di avviare un percorso finalizzato all’acquisizione della certificazione di “Comune amico della famiglia”.

L’incontro “Promuovere il benessere familiare: l’esperienza della rete nazionale dei Comuni amici della famiglia” si svolgerà giovedì 23 febbraio in sala Scimè dalle ore 17.45 alle ore 19.30. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.