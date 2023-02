“Il giardino è un racconto?”. Al Comizio Agrario di Mondovì un incontro tra natura e letteratura

Il Comizio Agrario organizza l’incontro “Il giardino è un racconto?” con il Garden Designer Maurizio Zarpellon e la Storyteller Milena Bellonotto. L’evento si terrà sabato 4 febbraio 2023 alle ore 17,00 presso la sede del Comizio Agrario stesso in piazza Ellero n. 45 in Mondovì.

Un giardino è il luogo dove ritrovare se stessi, dove sentirsi a casa come persone libere. Un luogo importante e per certi aspetti salvifico poiché ci immerge per un po’ del nostro tempo in una “zona protetta” lontana dai “non luoghi”, quegli spazi immensi e umanamente vuoti come, per esempio, i rumorosi centri commerciali, fatti per essere e trasformarci unicamente in consumatori di spazio e di cose.

Il giardino è un laboratorio dove si esercita un rapporto con la natura in modo da ottenere armonia e bellezza. Il giardinaggio richiede conoscenza scientifica, pazienza, sensibilità, amore per la natura e, forse, è questa la ragione per cui i giardini hanno da sempre, fin dai racconti dell’Eden, appassionato filosofi, poeti, letterati e scienziati.

Il giardino è un racconto sulla vita, sull’amore e la ricerca di autenticità, di libertà.