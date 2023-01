FEA’S Risto&Food, la novità 2023

Questa settimana abbiamo incontrato Eva ed Enzo Fea, titolari del ristorante FEA’S di Villar San Costanzo (Dronero) perché da questa settimana ci saranno importanti novità per la propria clientela.

Com'è stato il primo anno di attività a Villar San Costanzo?

Siamo soddisfatti di come abbiamo lavorato in questo primo anno a Morra di Villar San Costanzo, un contesto per noi nuovo dove siamo riusciti a trasmettere tramite i menu, una cucina nuova e innovativa. Il tutto è partito con un’attenta e accurata selezione delle materie prime alle quali abbiamo abbinato l’inventiva e la professionalità di tutto il nostro personale.

La clientela ha apprezzato i nostri eventi, dalle cene al buio con ben 4 serate, serata bagna cauda, cene a lume di candela con sottofondo musicale, dove i nostri ospiti sono stati accompagnati dalle migliori colonne sonore che hanno reso indimenticabili molti film italiani e americani. Tra le iniziative ci piace ricordare “Mamma e Papà in libera uscita”, una cena tranquilla per i genitori e nello stesso tempo divertente per i loro figli dove ognuno di loro ha trovato il proprio spazio e si è ritagliato il giusto tempo per una piacevole serata.

Queste proposte saranno ripresentate anche nel 2023?

Si, alcune di loro verranno riprogrammate nei prossimi mesi. Come novità abbiamo dato vita a FEA’S Risto&Food, un nuovo format giovanile, veloce e … sportivo. Una delle nostre sale ristorante è stata adibita ad hamburgeria dove i nostri clienti potranno trascorrere piacevoli serate guardando in diretta le partite delle loro squadre di calcio del cuore.

Nel nostro Risto&Food i clienti potranno sbizzarrirsi a scegliere tra hamburger e stuzzicherie, bere una buona birra alla spina o artigianale, gustare uno sfizioso cocktail o sorseggiare un ottimo vino. Quest’anno il ristorante valorizzerà i piatti tipici della tradizione piemontese tra cui il vitello tonnato, la battuta di carne, le tagliatelle al ragù piemontese, costine d’agnello, tagliate e costate di vitello.

Abbiamo previsto anche una valida alternativa per chi avrà piacere di cenare con piatti a base di pesce tra cui polpo arrosto, acciughe di Dronero alle salse, spaghetti alle vongole, fritto misto, sogliola, ecc…







Il FEA’S Risto&Food si trova in Piazza Armando Diaz 3, in frazione La Morra di Villar San Costanzo (Dronero - Busca).