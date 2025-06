A Chiusa di Pesio si inaugura la mostra "Orme" dell'artista molisano Basso Sciarretta

Domenica 22 giugno nel Complesso Museale “Cav. G. Avena” e nel Palazzo Comunale di Chiusa di Pesio verrà inaugurata un’esposizione con oltre 80 opere dell’artista molisano Basso Sciarretta (n. Termoli 1921 – m. Borgo San Dalmazzo 2006), a quasi vent’anni dalla sua scomparsa.

Il Museo della Resistenza “I sentieri della memoria” di Chiusa di Pesio ospita già da più di vent’anni le sue serigrafie che narrano, anche sul piano simbolico, le atrocità commesse nella seconda guerra mondiale, a cui lui partecipò come partigiano Walter nelle Langhe cuneesi.

Le opere presentate in mostra sono state scelte a campione tra le numerose della sua vasta produzione, per rappresentare tutte le evoluzioni che hanno caratterizzato la sua creatività: dalla pittura alla ceramica, agli arazzi, alla scultura, ai gioielli.

Tra le sculture in ferro galvanizzato sono state donate “Le Vele” alla Diocesi di Cuneo e Fossano e una protoforma è esposta al Parco della Resistenza di Cuneo accanto all’opera di Mastroianni. Sempre alla Diocesi di Cuneo e Fossano è stata recentemente donata una Via Crucis, realizzata con impasto di carta a mano: già esposta nella Chiesa di San Sebastiano a Cuneo e dal 27 giugno nella Diocesi di Fossano.



La mostra temporanea “Orme” di Basso Sciarretta verrà inaugurata domenica 22 giugno alle ore 10.00 in Piazza Ferrero a Chiusa di Pesio. A seguire, sarà possibile visitare l’esposizione nelle sale del Museo “Avena” e del Palazzo Comunale.

La mostra sarà visitabile fino a domenica 28 settembre nei seguenti orari:



- Complesso Museale “Cav. G. Avena” – Piazza Cavour, 13

mesi di giugno e settembre: giovedì dalle 9.30-12.30, dal venerdì alla domenica e festivi 9-12.30 e 15-18

mesi di luglio e agosto: martedì 15-18, da mercoledì a domenica e festivi 9-12.30 e 15-18



- Palazzo Comunale – Piazza Cavour, 10

dal lunedì al venerdì 9-12