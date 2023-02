Il comitato “Parte da noi – Provincia Granda” ringrazia i numerosi partecipanti all'evento che ha visto Elly Schlein protagonista a Cuneo

Molte persone sabato mattina hanno accolto a Cuneo Elly Schlein. Ci hanno riscaldato i cuori, a dispetto dei sondaggisti.

Iscritti e non al PD, hanno espresso simpatia alla deputata e apertamente condiviso il suo progetto. Non pochi hanno deciso di rientrare nel partito per sostenere le idee e le motivazioni che Elly ci ha trasmesso: un partito aperto, non condannato a governare, capace di dire cose chiare in materia di diseguaglianze, lavoro, diritti, ambiente, equità fiscale, determinato a lavorare per la pace. Ci sentiamo motivati a produrre il massimo impegno nel fare questo viaggio con lei, in un confronto di programma e di metodo con gli altri autorevoli candidati del PD. Insieme potremo tornare ad essere forza trainante e punto di riferimento per chiunque voglia collaborare al progetto per un paese veramente più giusto ed attento ai bisogni delle persone. Per partecipare ai congressi di circolo è possibile iscriversi al PD fino a martedì 31 gennaio, contattando il

