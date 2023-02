Tombe in scadenza nei cimiteri delle frazioni Bandito e Pollenzo

All’ingresso dei cimiteri delle frazioni Bandito e Pollenzo, oltre che sul sito web istituzionale del Comune (area tematica Opere Pubbliche – Cimitero ) e all’Albo pretorio sono pubblicati gli elenchi dei tumuli i cui i termini di sepoltura decennale (inumazione diretta) o quinquennale (re-inumazione) sono scaduti ormai da tempo.

Gli interessati potranno richiedere l’esumazione a proprie spese in vista di una successiva ricollocazione delle spoglie contattando entro il 31 marzo 2023 l’Ufficio di Stato di Civile allo 0172-438242, oppure scrivendo all’indirizzo mail anagrafe@comune.bra.cn.it. È possibile anche presentarsi di persona all’ufficio, su appuntamento, dal lunedì al mercoledì e il venerdì dalle 8,45 alle 12,45, oppure anche senza appuntamento il giovedì dalle 8,45 alle 16.

A partire dal 1 aprile, per chi non avrà provveduto altrimenti o in caso di rinuncia esplicita si procederà d’ufficio all’estumulazione dei resti, che saranno destinati all’ossario o al cinerario comune.