Sarà V3R0 che gestire le comande nella ristorazione non è mai stato così facile?

Un’idea semplice ma rivoluzionaria, “smart”, nata dalle menti in Net@tive, società informatica con sede a Saluzzo. L’ideatore, Stefano Baravalle, informatico dalla pluriennale esperienza nel campo del software di gestionali per le aziende, ci mostra il “cuore pulsante” di V3R0: una “scatoletta”, grande quanto un pacchetto di sigarette (mm 100x74x29) ma in grado di gestire le comande della ristorazione e bar in modo veloce, preciso, coordinato, ottimizzando i tempi di gestione delle comande e senza la necessità di collegarsi ad internet o SIM telefonica.



Infatti V3R0 non necessita di alcun hardware dedicato, come palmari o punti cassa, non occorre scaricare nessuna App, ma funziona con qualsiasi dispositivo dotato di Wi-Fi (smartphone, tablet, notebook, Smart TV), anche in assenza di internet locale o mobile. Il dispositivo crea una bolla WI-FI proprietaria e, attraverso la lettura di due codici QR, tutto lo staff può connettersi e gestire le ordinazioni. In cucina, su un semplice schermo, anche di Tv con dispositivo Wi-Fi, compariranno tutte le comande, con l’eventuale priorità assegnata, costantemente sotto gli occhi di tutti e senza il bisogno di usare carta e penna.



E, nel caso di catering o trasferte, basterà portare con sè “la scatoletta” per portarsi dietro l’innovativo sistema di comande.



Oltretutto, eliminando del tutto la carta si procede in direzioni di quell’ottica di sostenibilità e risparmio green che tanto spesso viene dimenticata, pensando che sia costoso attrezzarsi diversamente.



E invece va saputo che V3R0 ha un costo assolutamente accessibile, alla portata di qualunque tasca. Eventuali moduli aggiuntivi in caso di necessità specifiche sono altrettanto competitivi. E si tratta di investimenti che possono essere inclusi nei sostegni alla digitalizzazione.



Ma sarà tutto V3R0? Puoi tranquillamente informarti, senza impegno, al 345. 244 8336, oppure visitare il sito: www.v3r0.it