Il lungo percorso di guarigione dopo un brutto incidente e il grazie all'ospedale di Cuneo

Egregio direttore,

Sento la necessità di ringraziare tutti gli operatori sanitari che mi hanno aiutata in un momento difficile della mia vita: in luglio, dopo un grave incidente e dopo alterne vicende, sono stata ricoverata in pessime condizioni all’Ospedale santa Croce di Cuneo.

Ringrazio il reparto di Medicina interna, che mi ha curata per le costole rotte.

Ringrazio il reparto di Ortopedia, dove sono stata magistralmente operata per la ricostruzione del ginocchio frantumato e per le lesioni al polso e alla spalla.

Ringrazio tantissimo tutti gli infermieri e OSS che mi hanno curata con dedizione e attenzione.

Ringrazio i fisioterapisti di Stella del Mattino, che sono riusciti a rimettermi in movimento, malgrado la mia difficoltà nella deambulazione.

Ringrazio i chirurghi plastici che mi hanno curato una ferita che stentava a rimarginarsi.

Una recente complicazione, quando ormai speravo di aver visto la luce in fondo al tunnel, mi ha portata di nuovo in ospedale e qui devo ringraziare la tempestività del pronto soccorso di Cuneo e del reparto di medicina d’urgenza.

Trasferita poi al Santa Croce Carle, in condizioni un po’ precarie, giorno dopo giorno grazie alle attenzioni di tutti, mi sono pian piano ripresa, ringrazio tutti i medici, gli infermieri, le oss del reparto di Pneumologia che hanno condiviso con me speranze e timori trattandomi sempre come una “persona”.

Nel mio cuore resterà sempre un buon ricordo della mia esperienza ospedaliera, per il rispetto che ho visto negli occhi di tutti.