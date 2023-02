Savigliano: Agostino Gribaudo e Claudia Rivetti vicepresidenti dell'Associazione Commercianti

Lo scorso 26 gennaio, presso la sede dell'Associazione Commercianti di Savigliano, è stata convocata la prima riunione del consiglio direttivo presieduto da Simona Trucco ( nel novembre scorso la sua nomina alla presidenza ) e che resterà in carica per il quinquennio 2023–2027.

Tra i vari punti e incombenze posti all’ordine del giorno figurava il completamento delle nomine legate al rinnovo delle cariche sociali, in linea con gli obblighi statutari dell’associazione.

Agostino Gribaudo, che fino all’anno 2022 aveva ricoperto la carica di presidente, e Claudia Rivetti, già facente parte del precedente consiglio direttivo ed esercente l’attività di agente di commercio nel settore alimentare, sono risultati eletti quali vicepresidenti dell’Ascom.

Sempre a termini statutari, il consiglio direttivo dell’Ascom ha provveduto alla nomina della Giunta, a far parte della quale sono stati chiamati, oltre al presidente Simona Trucco e ai vicepresidenti Agostino Gribaudo e Claudia Rivetti, i consiglieri Germano Ambrogio (titolare esercizio commerciale “Exit Music”), Monica Berini (agente immobiliare), Ottaviano Ferraro (titolare agenzia di comunicazione “Big & Lowe”) e Pierandrea Testa (titolare esercizio vendita alimentari).

“Sono davvero lusingata per le nomine ricevute – afferma Claudia Rivetti – ed il mio impegno sarà rivolto, con particolare attenzione e riguardo, allo sviluppo dei rapporti associativi tra i negozi di vicinato presenti sul nostro territorio”.

“Quale vice-presidente vicario dell’Ascom continuerò ad offrire l’esperienza che ho maturato in tutti questi anni – dichiara Agostino Gribaudo – non facendo mancare il contributo che finora ho dato attraverso la partecipazione in importanti organismi quali la Camera di Commercio di Cuneo, l’Ente Manifestazioni di Savigliano, l’Unione Provinciale Commercianti, la Confirete Piemonte e la Consulta Cultura di Savigliano".

Naturalmente, a completare il quadro degli incarichi e competenze assegnate assume particolare rilevanza il raggio di azione del presidente Simona Trucco: “Con il prezioso contributo e sostegno di tutti i consiglieri dell’Ascom coordinerò l’attività sindacale in favore delle imprese associate; importanti sfide ci attendono – conclude Simona Trucco – per cui occorre convinzione, dedizione ed entusiasmo nel portare avanti tutte iniziative che si rendono utili per la categoria.”