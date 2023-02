San Michele Mondovì, il sindaco uscente Domenico Michelotti si candida per il terzo mandato

Scioglie le riserve il sindaco uscente di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, che alle prossime elezioni comunali sarà candidato sindaco per il paese per il terzo mandato.

"Ho deciso di ricandidarmi soprattutto per il grande sostegno della gente; sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto con tutta l'amministrazione fino ad ora e carico per quello che si potrà fare in futuro - dice il primo cittadino -. Negli anni si è creato un ottimo rapporto con i dipendenti comunali e segreteria, le associazioni e le famiglie, il mio più grande grazie per tutto il sostegno ricevuto va a loro e alla mia famiglia che mi ha sempre supportato".

Ancora "top secret" i nomi della squadra che, però, sarà in parte rinnovata: "Abbiamo costruito un gruppo che avrà in sé l'esperienza di chi ha già lavorato in amministrazione e di nuove forze che porteranno tanto entusiasmo", chiude Domenico Michelotti.