"Le strade di Saluzzo non sono piste di Formula Uno. Forse qualche multa in più…"

Qualche contravvenzione in più per calmare gli automobilisti più indisciplinati: lo suggerisce la nostra lettrice

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Gentile direttore,

voglio far presente all’amministrazione comunale la necessità di predisporre controlli per porre un freno all’eccessiva velocità che spesso si registra in alcune vie centrali della città, tra tutte segnalo via Bodoni e via Torino, specie nel tratto che va dalla banca San Paolo alla rotonda di fronte alle sede di Isiline.

Capita infatti sovente che automobilisti scriteriati sfreccino a elevata velocità con rischi per l’incolumità dei pedoni.

Forse qualche multa sarebbe utile per far capire che le strade del concentrico non sono piste di Formula Uno.

Grazie.

Rosa Giolitti, Saluzzo