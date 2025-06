In arrivo tre serate di musica e divertimento con "Venasca Lounge"

Per tre venerdì consecutivi a luglio, il 4, l’11 e il 18, una nuova proposta di intrattenimento estivo animerà il centro di Venasca. A partire dalle ore 18.30 di ciascuna serata, i locali di Venasca si trasformeranno in spazi per aperitivi accompagnati da DJ set e musica dal vivo. Sotto al suggestivo titolo “Venasca Lounge”, la proposta nasce dalla volontà di valorizzare la particolare vivacità dei locali del paese e di offrire un’esperienza di intrattenimento preserale, favorendo la scoperta di Venasca in una modalità inedita e godendo della piacevole temperatura che caratterizza le serate estive in valle Varaita e dell’accoglienza dei locali del concentrico. Questo evento vuole richiamare l’atmosfera sofisticata e rilassante tipica del genere musicale lounge: una colonna sonora elegante e ricercata, presente ma mai invadente, perfetta per accompagnare momenti di relax e socialità.

"Sovente parliamo della piazza centrale di Venasca, ma anche di tutto il nostro paese – ha detto il Sindaco Silvano Dovetta –, come di un elegante salotto: con Venasca Lounge abbiamo voluto animare, con la collaborazione dei locali e dei bar aderenti, questo salotto con una proposta musicale che potrà aggiungere un nuovo tassello alla consolidata tradizione di accoglienza a Venasca".

L’evento è organizzato dal Comune di Venasca con il prezioso sostegno dell’APS Gruppo Volontari Protezione Civile di Venasca e ha il patrocinio di Terres Monviso, dell’Unione Montana Valle Varaita e del Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso.

“Venasca Lounge” si inserisce in un mese di luglio in cui sono numerosi gli appuntamenti in paese. Il primo venerdì, il 4, si tiene anche il concerto dell’Orchestra Note di Varaita, in programma alle ore 21 in piazza Caduti, mentre sabato 5 sarà la volta della manifestazione canora “Cantinga”. L’evento clou dell’estate venaschese sarà poi venerdì 25 luglio, con la tappa di “Ballando Le Cupole in tour”: la fortunata trasmissione di Telecupole approderà in piazza Martiri per la sua tournée estiva. La serata, condotta da Sonia De Castelli e Piero Montanaro con numerosi ospiti musicali e tanti momenti di ballo per tutti, prevede anche una “cena sotto le stelle”. La partecipazione all'intrattenimento è gratuita, mentre la cena è a pagamento.