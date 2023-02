Violento scontro fra due auto in via Valle Po a Cuneo: un mezzo ribaltato

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate in via Valle Po, in frazione Madonna dell'Olmo di Cuneo. L'incidente è avvenuto questa mattina, sabato 4 febbraio, poco dopo le ore 11, all'altezza del cavalcavia ferroviario, a fianco della passerella pedonale.

Uno dei due mezzi si è ribaltato, in seguito all'impatto. Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone. Tra queste una donna in gravidanza che è stata portata in ospedale per controlli.

Si sono formate lunghe code. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, la polizia municipale per deviare il traffico e l'emergenza sanitaria.