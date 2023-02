A Pamparato fervono i preparativi per il 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”,

Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione degli organizzatori del 47° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi”, in parte pure in video collegamento, che si svolgerà a Pamparato dal 29 aprile al 1° maggio prossimi.

Il coordinatore logistico, Romolo Garavagno, ha segnalato gli impegni tecnici concordati con il Sindaco di Pamparato dott. Borgna e i responsabili delle Pro Loco di Pamparato capoluogo, di Serra, degli “Amici di Valcasotto”. Inoltre si sono registrati i nuovi sostegni alla manifestazione.

La chitarrista Roxana Morcosanu ha proposto lo schema del Saggio di presentazione del Concorso che si terrà a Cuneo, nel Salone d’onore del Palazzo di città di Cuneo, sabato 11 marzo, con la presenza di validi concorrenti nella edizione 2022: il giovanissimo Mattia Pittaluga, udicenne di Imperia, il sedicenne Marlon Adriano di Alba, e Camilla Melis di Chiari (Brescia) per la cat. “B”, il diciottenne Nicolò Bertano di Borgo San Dalmazzo per la cat. “C”, il 25enne Lorenzo Ottaviani, per la cat. “Giovani concertisti”, di Iseo.

Con la flautista Madalina Smocov e altri Commissari di esame (Roberto Masala di Sassari, Lucia Pizzutel di Sacile - Pordenone -, Elina Kokkaliari) si sono definiti gli organigrammi delle 5 Commissioni in cui la tenzone artistica è articolata. Alcuni obiettivi da perseguire sono stati evidenziati, sia per l’aspetto economico, come per quello funzionale e ci si impegnerà per riuscire a perseguirli, al fine di una perfetta funzionalità.

Si segnalano le nuove assegnazioni, non ancora comunicate in precedenza: contributo annuale della BAM (Banca Alpi Marittime) di Carrù, Coppa m.° Luigi e don Giovanni Cugnod decisa dal dott. Giorgio e m.a Marcellina Cugnod, Targa della Giunta della Regione Piemonte, coppe in ricordo cav. Luigi Caldano, Ceramica della Città di Mondovì, Volumi d’arte della Fondazione CRT e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e della Fondazione CR Savigliano, Premi per i vincitori delle categorie giovanili dal Rotary Club Mondov’ e Lions Club Mondovì, Borse della Confcommercio di Mondovì, Formaggio del “Consorzio Raschera” da parte del Direttore dott. Aldo Fraire.