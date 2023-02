Bra, addio a Golia, il cane che ci ha guidato per primo alla scoperta della street art in strada Crosassa (Foto)

Anche i cani vanno in paradiso e insieme a Charlie (il protagonista dell’omonimo film del 1989) anche tanti altri amici a quattro zampe vegliano sui loro padroncini chissà da quale angolo di cielo.

È il caso di Golia, il bovaro del bernese che nel ci ha guidato per primo alla scoperta della street art, spuntata in strada Crosassa, a Bra. In slalom tra un pilone e l’altro della tangenziale, è stato lui ad inaugurare quello che nel tempo è diventato l’atelier en plein air di Giovanni Botta.