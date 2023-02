Ottimi risultati per il Fitwalking del Cuore che ha già erogato importanti contributi solidali

La 20esima edizione del Fitwalking del Cuore è stata un nuovo successo, si è avvicinata ai numeri pre-pandemia raggiungendo la quota ragguardevole di 10.638 iscritti che, tradotti in contributi solidali, vogliono dire 53.478 Euro (comprensivi della quota d’iscrizione di 144 cani), già erogati alle associazioni.

Oltre ai contributi legati alla vendita dei pettorali, versati in proporzione al numero degli iscritti alle associazioni/gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni per sostenere i progetti e le iniziative presentati al momento della richiesta di partecipazione, c’è una quota del 10% che viene devoluta al sostegno di progetti e associazioni scelte dall’organizzazione. Negli anni grazie al Fitwalking del Cuore è stato possibile sostenere diverse iniziative dal campo della solidarietà e del volontariato sino a quello scolastico e sportivo, senza dimenticare le emergenze che purtroppo negli anni si sono verificate. L’attuale contingenza economica rientra a pieno titolo in quest’ultimo caso, ha creato situazioni di difficoltà ed acuito le fragilità esistenti, l’organizzazione ha così ritenuto doveroso dare il suo contributo sostenendo due realtà che operano specificatamente sul territorio il Banco Alimentare ed il Consorzio Monviso Solidale.

Il contributo di 5.000 Euro è stato suddiviso versando 1.000 Euro al Banco Alimentare, con la richiesta di destino alla sede di Fossano, per il sostegno alla gestione e alla movimentazione degli aiuti alimentari e 4.000 Euro al Consorzio Monviso Solidale anche in questo caso con la richiesta di una distribuzione territoriale idealmente di 2.000 Euro per il comune di Saluzzo e 1.000 Euro ciascuno per i comuni di Manta e Verzuolo definiti in base al bacino di utenza.

Il Banco Alimentare del Piemonte è un’organizzazione di volontariato regionale attiva dal 1993 nel contrasto alla POVERTA’ ALIMENTARE e allo SPRECO attraverso il RECUPERO e la DISTRIBUZIONE delle eccedenze alimentari alle persone in difficoltà del nostro territorio. Per raggiungere la propria mission attualmente Banco Alimentare del Piemonte collabora con una rete di 563 strutture caritative che assistono 108.992 persone in difficoltà. Parallelamente, insieme agli altri Banchi della Rete Nazionale e Internazionale, Banco Alimentare del Piemonte è impegnato nel dare il proprio contributo al raggiungimento dei 17 OBIETTIVI dell’Agenda 2030 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questi obiettivi rappresentano i 17 assi di impegno che mirano a proteggere il Pianeta e a perseguire uno sviluppo sostenibile per il presente ma soprattutto per le generazioni future.

Il Consorzio Monviso Solidale si occupa da oltre 25 anni di erogare servizi sociali ai quasi 170.000 residenti nei 56 comuni del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese. Il target principale sono minori, anziani, disabili e famiglie in difficoltà. Il Consorzio è tuttavia anche agenzia per i servizi al lavoro, agenzia formativa ed ente coinvolto in oltre 70 progetti territoriali che spaziano dall’immigrazione agli sportelli anti violenza, dai centri famiglie e ludoteche alle attività rivolte a giovani ed adolescenti.

Contributi erogati alle associazioni: