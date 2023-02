Causò incidente con un tasso alcolemico di tre volte il consentito: 40enne denunciato dalla Polizia Locale di Bra

Un automobilista braidese è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Asti per guida in stato di ebbrezza e per aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto delle sostanze alcoliche.



L’uomo, alla guida della sua Alfa Romeo, stava circolando in strada Orti quando ha perso il controllo del mezzo andando dapprima a schiantarsi contro il guard rail e poi urtando frontalmente una Opel che proveniva dal senso di marcia opposto.



Sul posto sono immediatamente sopraggiunti due equipaggi della Polizia Locale di Bra per i rilievi del caso e la regolamentazione del traffico, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza del soccorso sanitario, che ha provveduto a trasportare una passeggera della Opel all’ospedale di Verduno dove è stata giudicata guaribile in una settimana.

Al quarantenne braidese è stata anche ritirata la patente dato il suo tasso alcolico quasi triplo rispetto a quello consentito.