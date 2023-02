Inglese: corsi online o in presenza a Fossano

Se viaggi spesso o hai intenzione di iniziare a farlo, imparare o tenere allenato il tuo inglese è un passo da fare ancor prima di acquistare il biglietto aereo. Al Cfpcemon stanno per iniziare corsi pensati chi ha questa necessità, uno in sede a Fossano, l’altro online ma in diretta con la docente.

Inglese base Online

Per chi ha qualche conoscenza di inglese ma deve ricominciare dalle basi sta per iniziare il corso online che permetterà un tipo di formazione dinamica, in relazione diretta con la docente ed i compagni, ma senza la necessità di spostarsi dalla propria abitazione: un risparmio di tempo e di denaro.

Il corso si terrà il martedì e il giovedì dalle 20.00 alle 21.30 e per partecipare è sufficiente un pc con connessione ad Internet e una webcam.

Inglese online - in diretta con docente e compagni

40 ore (4 mesi)

280 euro

Il link per le iscrizioni https://bit.ly/ingleseonline23

Travel English

Il corso previsto nella sede di Fossano del Cfpcemon si svolgerà il martedì e il giovedì dalle 20:00 alle 22:00 ed è pensato appositamente per chi viaggia molto.

Travel English

20 ore (3 mesi)

130 euro

Il link per le iscrizioni https://bit.ly/travelenglish23

In entrambi i corsi i posti disponibili sono max 14

Per scoprire tutti i corsi serali in avvio a Ceva, Mondovì e Fossano.

http://www.cfpcemon.it/tutti-i-serali-in-partenza-a-ceva-fossano-mondovi-e-online

Per maggiori informazioni o per scoprire i corsi per le persone in cerca di occupazione

Cfpcemon 0174-701284 info@cfpcemon.it