A Bra centro storico soffocato dalle auto, comitato di quartiere chiede interventi al Comune

Il comitato del quartiere Centro chiede di liberare il centro dalle auto. In foto l'area pedonale di via Cavour

Il comitato del quartiere Centro di Bra non ha una sede fisica, e viene ospitato nei locali dell’Amministrazione per tenere le sue riunioni periodiche. Il suo compito è ricevere le segnalazioni da parte dei residenti e portarle all’attenzione dell’Amministrazione.

Ultimamente, la problematica principale riguarda l’intenso traffico che interessa la zona. Spiega il presidente Emilio Sartù: "Il nostro quartiere è quella centrale della città, in quanto vi sono situate diverse attività commerciali, banche, scuole e uffici postali. Moltissime persone convergono dunque qui, e la ricerca di parcheggio causa prolungate circolazioni delle auto. Abbiamo dunque proposto di allontanare i parcheggi in moda da allontanare il traffico".

Diverse dunque le idee in discussione al momento. "Abbiamo chiesto di liberare piazza Carlo Alberto e realizzare parcheggi periferici, allestendo un servizio di bus-navette come collegamento con il centro. Un’altra opzione potrebbe essere quella di utilizzare l’ex scalo merci della stazione ferroviaria, in corso di acquisizione da parte del Comune. Il nostro obiettivo è dunque non aumentare i parcheggi, ma dislocarli, in modo da ottenere più zone a traffico limitato o pedonale".

Tra le altre segnalazioni, Sartù sottolinea in particolare quella di un vigile di quartiere. "Non si tratterebbe di un vigile assegnato esclusivamente a una zona, ma una figura che ruota tra le varie aree della città e costantemente monitora l’osservanza delle regole e disincentiva le effrazioni".