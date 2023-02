Oro mondiale Bassino: "Oggi tutta la comunità borgarina è in festa con lei"

Oggi è una giornata storica per Marta Bassino e per tutta la sua Borgo San Dalmazzo.

I complimenti per l'oro mondiale nel superG arrivano anche dalla sindaca Roberta Robbione: "Marta è un esempio sano per tutte le giovani e i giovani, ha lavorato e faticato sin da bambina per poter raggiungere questi grandissimi risultati. È una bella lezione di vita. Oggi tutta la comunità borgarina è in festa con lei e per lei, sono orgogliosa della nostra campionessa borgarina. Congratulazioni sentite a Marta da parte di tutta l'amministrazione comunale!"

In onore della campionessa, nel giugno scorso è stato installato un monumento sulla rotonda Porta delle Alpi Marittime in corso Nizza, allo svincolo fra la valle Vermenagna e la valle Gesso.