Cuneo, recuperato il corpo di un uomo ai piedi dell’Est Ovest

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 15 di oggi, mercoledì 8 febbraio, ai piedi del viadotto Sarti dell’Est Ovest a Cuneo.

Sul posto è intervenuto l’elicottero del servizio di emergenza 118, i cui sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.



Si tratta di un 53enne residente in città. L’ipotesi è purtroppo quella di un gesto conservativo. Le operazioni di recupero della salma e il suo trasferimento alla camera mortuaria dell’ospedale Carle sono da poco terminate coinvolgendo anche una squadra di Vigili del Fuoco giunti sul posto dal Comando provinciale.



Opportuno in casi simili richiamare i diversi servizi di supporto psicologico offerti dalla rete della sanità pubblica e dalle organizzazioni di volontariato. Tra queste, il Telefono Amico, che risponde al numero 02/23.27.23.27 (attivo tutti i giorni in orario 10-24) o tramite chat Whatsapp al numero 345/036.16.28 (in orario 18-21). Un altro servizio è quello offerto da Samaritans Onlus al numero 06/77.20.89.77, servizio attivo tutti i giorni in orario 13-22.