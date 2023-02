Rapina al Carrefour di Cuneo: il bottino è un barattolo di olive

Aveva rubato un barattolo di olive in salamoia e, scoperto dall’addetto alla sicurezza del supermercato, per guadagnarsi la fuga lo spintonò.

Questa la rapina avvenuta al Carrefour di Cuneo il 25 aprile dell’anno scorso. L’autore del gesto, S.Y., un uomo sprovvisto di permesso del soggiorno, venne poi arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato vicino alla farmacia del Movicentro, dove aveva cercato rifugio. Ora l’uomo è imputato davanti al Tribunale di Cuneo.

Nel corso dell’udienza un cassiere ha riferito che spesso S.Y. si presentava al supermercato per tentare di rubare qualcosa: “Quando lo beccavamo mentre oltrepassava le casse restituiva quello che aveva. Da sobrio si riusciva a farlo ragionare, ma quando era ubriaco no”. Quando S.Y. venne arrestato era privo di documenti e il permesso di soggiorno era scaduto da quasi un anno. I militari che procedettero alla perquisizione ritrovarono il barattolo di olive.

Nel corso delle indagini preliminari il gip aveva disposto la misura cautelare di obbligo di presentazione in caserma, ma l’imputato non la rispettò. Per questo motivo la misura venne aggravata e S.Y. è tuttora in carcere.

Presente in all’udienza, l’uomo ha manifestato la sua volontà di voler risarcire la guardia giurata con 150 euro.

Il prossimo dieci marzo il prosieguo.