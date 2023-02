Milleproroghe, Bergesio: “Grazie a Lega proroga dehors”

“Già dalla scorsa legislatura, la Lega ha portato avanti, nelle sedi opportune, proposte per dare supporto concreto a famiglie e imprese in difficoltà a causa delle conseguenze post pandemiche e della guerra. Tra queste, la proroga per l'occupazione del suolo pubblico per i dehors. Siamo, dunque, lieti che la riformulazione di un emendamento al Milleproroghe preveda per il comparto un prolungamento dei termini previsti fino al 31 dicembre 2023. Una risposta concreta grazie alla perseveranza della Lega che continuerà senza sosta il suo impegno a tutela delle nostre realtà produttive".

Così in una nota il senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio.