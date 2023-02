"Ospedale di Saluzzo luogo di cura di alta qualità e umanità"

le chiedo un po' di spazio per ringraziare tutto il personale del reparto di Medicina dell'Ospedale di Saluzzo, dove sono stato di recente ricoverato. Gentilezza e preparazione professionale sono le qualità che ho potuto apprezzare in tutti gli aspetti della degenza.

In un momento in cui ci sono molti campanelli d'allarme sulla sanità pubblica, mi sento in dovere di condividere l'esperienza di un luogo di cura vicino a casa di alta qualità e umanità, perché non vengano meno fiducia e supporto all'ospedale cittadino.