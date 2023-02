Busca: si lavora all'ampliamento della videosorveglianza

Il Comune allarga l’impianto dei sistemi di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere di contesto e di nuove telecamere di lettura targhe. Nuove telecamere sia di contesto sia per la rilevazione targhe si stanno installando in punti strategici come la rotatoria di Loreto, dove transitano ogni giorno di 130mila veicoli, piazza Savoia, corso Giolitti nei pressi del polo scolastico, nella rotatoria di San Quintino, in piazza Giovanni Paolo II, nell’ area ecologica, tutte collegate con fibra ottica. Per supportare l’allargamento della rete si amplia anche la sala di videosorveglianza con nuovi monitor e server.



“Incrementiamo così – dice il sindaco Marco Gallo – l’opera di prevenzione dei reati e di tutela dei cittadini e del patrimonio comunale, con la collaborazione fra la Polizia municipale e le altre forze dell’ordine. La presenza delle telecamere rappresenta, infatti, una forte azione deterrente verso gli atti illeciti. Esse permettono inoltre il monitoraggio dei flussi di traffico, per una corretta gestione della mobilità urbana, e rappresentano un tassello fondamentale nella costruzione di una città smart. Per tutti questi motivi continuiamo ad investire in questa direzione, andando man mano a coprire l’intero territorio comunale, frazioni comprese”.



Le nuove telecamere

Le nuove telecamere di contesto si stanno allestendo in piazza Savoia (4), piazza Giovanni Paolo Secondo (2), via Attissano (1). Le nuove telecamere di lettura targhe sono destinate in frazione San Quintino (1), alla rotonda Sedamyl (1), alla rotonda Loreto (3), in via Attissano (1).



Le telecamere già attive

Le telecamere di contesto già attive sono in via Umberto Primo (2), piazza della Rossa (2), via Cavour (1), Porta Santa Maria (1), piazza del Teatro (1), piazza Giovanni Paolo Secondo (2), parcheggio del cimitero del capoluogo (2), frazione San Chiaffredo (1), piazza Grande Torino impianti sportivi (4). Le telecamere di lettura targhe già attive sono in corso Romita (1), via Dronero (1), rotonda Loreto (1), cimitero del capoluogo (1), frazione San Chiaffredo (1), frazione Castelletto (1).