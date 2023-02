Chi finanzierà il nuovo ospedale di Cuneo? Tra cinque giorni il punto con Regione, Comune e ospedale

Tra meno di una settimana la domanda principale rispetto al progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico della città di Cuneo – e cioè quale delle due linee di finanziamento possibili, i fondi INAIL o il partenariato pubblico-privato presentato dalla Fininc della famiglia Dogliani, convenga maggiormente alla Regione Piemonte - , inevasa ormai dalla scorsa estate, troverà probabilmente risposta.



È stato infatti fissata per mercoledì 15 febbraio alle ore 16 la nuova Conferenza dei Servizi, dove i vertici regionali in materia di edilizia sanitaria – il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla sanità Luigi Genesio Icardi – metteranno l’intero territorio e tutti i suoi stakeholders al corrente dei risultati dell’analisi comparata tra le due possibili opzioni realizzata dall’advisor nominato dall’AO Santa Croce e Carle di Cuneo.



La decisione sulla data di questo nuovo momento istituzionale di grande importanza – che arriva a circa tre mesi dalla Conferenza d’Intenti tenutasi lo scorso novembre nel palazzo della Provincia – è stata presa nella giornata di oggi (venerdì 10 febbraio) a seguito di un incontro tra Cirio, Icardi e le aziende sanitarie del Piemonte. Sempre oggi, la lettera del comitato ‘Al Santa Croce si Può’, che si schiera apertamente proprio contro la Regione sostenendo che l’ipotesi del partenariato fosse preventivata sin dall’inizio e che quello dei fondi INAIL sia semplicemente stato uno specchietto per le allodole (una posizione ripresa dalle forze di minoranza di Cuneo Mia, Cuneo per i Beni Comuni e Indipendenti nell’incontro al CDT di qualche settimana fa, a cui lo stesso Icardi aveva già risposto).



Del nuovo ospedale e della sua linea di finanziamento – specie se si finisse per premiare l’iniziativa privata della Fininc – se ne parlerà comunque nel consiglio comunale di febbraio grazie a un’interrogazione in cui Ugo Sturlese punta l’attenzione su un contenzioso in essere tra Fininc e Regione Veneto in merito al progetto di realizzazione della Pedemontana Treviso-Vicenza.