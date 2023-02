Alla stazione di Mondovì scritte contro forze dell'ordine e magistratura

Sono in corso di rimozione le scritte comparse nell'atrio della stazione ferroviaria di Mondovì nella giornata di ieri. "Gli sbirri non sono benvenuti", "Non ci pentiamo di niente", "Meglio in galera che pentito", queste alcune delle frasi con cui sono stati imbrattati i muri della stazione.

Sul posto ieri sono intervenuti i Carabinieri. Il fatto segnalato dall'associazione MondoQui, è stato attenzionato anche all'amministrazione comunale che si è recata sul posto e che ha condannato fermamente il gesto.

Condanna anche da parte del Coordinatore Cittadino di Forza Italia, Giampiero Caramello: "Atto gravissimo ed inaccettabile" (leggi qui).

Al vaglio delle Forze dell'Ordine i filmati delle videocamere di sorveglianza, nella speranza di individuare i responsabili. Intanto questa mattina sono iniziate le operazioni di pulizia e rimozione.