Cuneo, in Confindustria un incontro sulle novità della certificazione CU/2023

Le modalità di compilazione e le novità della certificazione CU/2023 e le modifiche relative al modello 770/2023 saranno al centro dell’incontro in programma domani 14 febbraio, che si svolgerà presso Sala Michele Ferrero a partire dalle ore 14,00 per tutte le imprese associate.

Molte le novità da segnalare a proposito della CU 2023. Tra queste, nella Certificazione Unica sarà possibile indicare i dati che riguardano il bonus carburante che i datori di lavoro possono erogare ai dipendenti fino ad un massimo di 200 euro.

La nuova Certificazione Unica 2023 tiene conto anche delle modifiche apportate alle detrazioni per i familiari a carico. Con l’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sono stati infatti modificati i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico. Di conseguenza, per la gestione delle detrazioni fino al 28 febbraio 2022 e a partire dal 1° marzo 2022, il prospetto dei familiari a carico è stato aggiornato.

Inoltre, nella CU 2023 sono state introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai quindicimila euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a ventottomila euro.

L’incontro costituirà, inoltre, l’occasione per fare un focus sulle modalità di compilazione della Certificazione Unica nel caso in cui l’azienda metta a disposizione dei dipendenti beni e servizi rientranti nell’ambito del welfare aziendale.

Al convegno, che sarà coordinato da Nadia Ferraro, Funzionario Servizio Fisco e Accise di Confindustria Cuneo, interverrà il Dottor Gabriele Bonati, consulente aziendale e pubblicista.

Per iscriversi, Confindustriacuneo.it/calendario