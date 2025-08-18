Taser, Bergesio (Lega): "No a polemiche pretestuose"

"È inaccettabile che si cerchi di criminalizzare l'operato delle nostre Forze dell'Ordine trasformando ogni intervento in un caso politico. Chi alimenta queste polemiche pretestuose fa un danno enorme al Paese e alla sicurezza di tutti noi. I nostri uomini in divisa meritano rispetto e sostegno, non processi politici che minano la loro autorevolezza e capacità operativa. Dispiace quando alcuni interventi si trasformano in drammi come malauguratamente accaduto in questi giorni in Sardegna e Liguria. Questo però non deve essere motivo per screditare chi opera per la sicurezza comune e per i mezzi di difesa di cui sono e devono essere dotati per la loro incolumità e quella dei cittadini. Ci dovremmo chiedere in questi, come in altri casi, quali conseguenze su cose e soprattutto su persone ci sarebbero state se non fossero interventi puntualmente le nostre Forze dell'Ordine".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio della Lega.