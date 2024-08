Il dolore di Villar San Costanzo per la morte di Marco Gibbin, torinese innamorato della montagna

Torinese doc, Marco Gibbin si era trasferito a Villar San Costanzo, piccolo paese all'imbocco della Valle Maira, sette anni fa, per amore di Nadia Ribero, conosciuta in ambito lavorativo. Da quell'amore, un anno dopo, è nata Letizia, che ora ha sei anni.

Stamattina la drammatica notizia della morte di Marco, vittima di un incidente in montagna a 39 anni. Il ritrovamento del corpo dopo le operazioni di sorvolo della zona da parte dell'elicottero dei vigili del fuoco. Giaceva al fondo di un sentiero in valle Gesso, nella zona del lago di Valcuca.

Impiegato presso l'Estetica, scuola di formazione e specializzazione torinese, da quando viveva a Villar San Costanzo aveva scoperto l'amore per la montagna. "Prima non era mai andato", evidenzia il giovane sindaco del paese, Stefano Ribero, cugino della compagna di Marco. "Viviamo tutti vicini, nello stesso cortile, noi cugini. La morte di Marco è una notizia davvero dolorosa per la nostra comunità", continua.

Il 39enne era un escursionista ormai piuttosto esperto. In questi sette anni aveva imparato a conoscere la montagna, a frequentarla in modo assiduo, acquisendo competenza e sicurezza. Ma non era spavaldo, raramente andava da solo. Lo ha fatto ieri. Un sentiero che doveva essere facile, prima che arrivasse il maltempo, partendo e rientrando presto.

Purtroppo non è mai tornato a casa. La preoccupazione, poi l'allarme al 112, l'avvicinarsi del buio e del maltempo. I primi a far partire le ricerche sono stati i volontari del Soccorso Alpino. "Sono stati davvero splendidi, molto attenti nella gestione anche umana della situazione. Hanno fatto tutto il possibile e anche di più. Non possiamo che ringraziarli", evidenzia ancora il primo cittadino.

A Villar San Costanzo ora è il momento del dolore. In attesa del trasferimento della salma, che si trova ancora composta nelle camere mortuarie di Valdieri, e della celebrazione dei funerali, la cui data non è ancora stata fissata. Il giovane lascia anche i genitori e una sorella, oltre a tanti amici e conoscenti.