Cuneo, sit in di Italexit contro le misure restrittive ai veicoli in città

La sezione provinciale ITALEXIT di Cuneo organizza per sabato 25 Febbraio, a partire dalle ore 17,00, un sit in davanti al palazzo Comunale di Cuneo per contestare le misure restrittive alla circolazione veicolare, definite inique dagli organizzatori, che dal 1° Marzo arrecheranno "enormi disagi sia ai cittadini che alle attività commerciali del centro città, e che, oltre ad avere essenzialmente un valore puramente ideologico, contribuiranno nuovamente a creare cittadini di classe A e di classe B."

"ITALEXIT - continua il comunicato - osserva ormai da troppo tempo una siderale distanza tra l’operato della politica e le reali esigenze dei cittadini, i quali sono spesso impotenti destinatari di inutili, quanto ignobili, provvedimenti che vanno ad impattare pesantemente sulla loro vita sociale e professionale.

L’ordinanza sindacale che dal 1° Marzo entrerà in vigore in città non ha nulla di filantropico, e soprattutto niente a che vedere con la salvaguardia ambientale ed il benessere dei Cuneesi".