L' Olimpic Ferrone gestirà anche l'impianto calcistico di Branzola: nasce la collaborazione tra Mondovì e Villanova

Si allarga il raggio d'azione dell'Olimpic Ferrone, che dalla gestione dell'impianto dei Passionisti a Mondovì passa ora ad occuparsi anche del campo da calcio di Branzola, nel territorio di Villanova Mondovì. Un accordo che sancisce una collaborazione virtuosa tra i due comuni del Monregalese e che vede lo sport come volano di aggregazione sociale.

“Ogni collaborazione con altre realtà del territorio – sottolineano il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessore allo Sport Alessandro Terreno – rappresenta un segnale di grande importanza etica e simbolica, testimonia il valore universale dello sport come strumento di aggregazione sociale e accresce, in noi Amministratori, il senso di responsabilità di fronte all'intera comunità locale”.

Novità anche sul fronte dei finanziamenti: nelle prossime settimane, infatti, verrà pubblicato uno specifico bando per lo sport che metterà a disposizione delle associazioni cittadine un plafond mai raggiunto in precedenza.