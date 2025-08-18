 / Attualità

Attualità | 18 agosto 2025, 16:31

L' Olimpic Ferrone gestirà anche l'impianto calcistico di Branzola: nasce la collaborazione tra Mondovì e Villanova

L'associazione monregalese si occuperà della struttura sportiva villanovese. In arrivo un bando comunale per lo sport con risorse record

Immagine dal sito di ASD Olimpic Ferrone

Si allarga il raggio d'azione dell'Olimpic Ferrone, che dalla gestione dell'impianto dei Passionisti a Mondovì passa ora ad occuparsi anche del campo da calcio di Branzola, nel territorio di Villanova Mondovì. Un accordo che sancisce una collaborazione virtuosa tra i due comuni del Monregalese e che vede lo sport come volano di aggregazione sociale.

Ogni collaborazione con altre realtà del territorio – sottolineano il sindaco di Mondovì Luca Robaldo e l’assessore allo Sport Alessandro Terrenorappresenta un segnale di grande importanza etica e simbolica, testimonia il valore universale dello sport come strumento di aggregazione sociale e accresce, in noi Amministratori, il senso di responsabilità di fronte all'intera comunità locale”.

Novità anche sul fronte dei finanziamenti: nelle prossime settimane, infatti, verrà pubblicato uno specifico bando per lo sport che metterà a disposizione delle associazioni cittadine un plafond mai raggiunto in precedenza.

cs

