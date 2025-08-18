Salmour, festeggiamenti di Sant’Eusebio e del patron Sant’Antonio da Padova: il sindaco ringrazia le due Pro loco

Si sono concluse le due feste locali per eccellenza in quel di Salmour e della frazione di Sant’Antonino.

Lo scorso 8 agosto si è celebrata la fine dei festeggiamenti patronali salmouresi in onore di Sant’Eusebio dalla Pro loco (presieduta dal sessantatreenne Guido Coraglia) e il sindaco non ha lesinato i suoi personali ringraziamenti.

“Complimenti vivissimi alla Pro Loco di Salmour - si congratula il sindaco - per i festeggiamenti patronali di quest'anno. Ancora una volta avete superato voi stessi, organizzando un evento di grande successo che ha lasciato tutti senza fiato. La cucina di alta qualità, la simpatia e il divertimento hanno reso l'atmosfera unica e indimenticabile.

Siamo estremamente orgogliosi, come Amministrazione comunale, di avere una Pro Loco così talentuosa e dedita alla comunità. La vostra passione e il vostro impegno sono stati premiati con un successo inaspettato, che dimostra ancora una volta la vostra capacità di creare eventi di alta qualità.

La “Spiga d'Oro”, riconoscimento che vi abbiamo assegnato in occasione della Fiera del Grano Rosso, è stata una scelta più che meritata. Continuate a essere un esempio per la nostra comunità e a renderci orgogliosi di ciò che fate. Grazie per tutto il vostro lavoro e la vostra dedizione”.

La scorsa settimana, invece, la conclusione della Sagra dei prodotti tipici locali, curata dalla Pro loco della frazione di Sant’Antonino di Salmour dal presidente ventinovenne Patrick Curti e i suoi infaticabili 50 volontari.

“A nome dell'Amministrazione - commenta il sindaco - desidero esprimere la più sincera gratitudine per l'eccellente gestione di quest'anno. La vostra associazione è una vera ricchezza per la frazione, che unisce con spirito di collaborazione quattro comuni (Salmour, Narzole, Cherasco e Bene Vagienna) e il vostro lavoro è stato ancora una volta fondamentale per creare momenti di aggregazione e gioia per la comunità.

Guidare e gestire iniziative di questo tipo richiede una grande passione, dedizione e senso di responsabilità, e voi avete dimostrato di possedere tutte queste qualità in modo esemplare. Il vostro spirito giovanile e dinamico è stato contagioso e ha reso i festeggiamenti ancora più speciali.

Un ringraziamento speciale anche a don Fruttero per le sue belle celebrazioni, che hanno arricchito ulteriormente i festeggiamenti.

Grazie ancora - conclude - alla Pro Loco di Sant'Antonino per il vostro impegno e la vostra dedizione. Continuate a essere un esempio per la nostra comunità”.