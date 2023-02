Govone, in moto con i bimbi oncologici: Vanni Oddera salta per La Collina degli Elfi (FOTO)

Che cosa hanno in comune un campione di motocross freestyle e un’associazione che si occupa delle famiglie colpite dal cancro infantile in fase di remissione? L’amore per il prossimo, in primo luogo.

“Freestyle Hospital” è il progetto con il quale per la prima volta al mondo una moto è entrata in un ospedale, precisamente il Gaslini di Genova. Da allora oltre 60 ospedali tra Italia, Londra e Mosca hanno aperto le loro porte a questa innovativa terapia.

Con lo stop del 2020 dovuto alla pandemia da Covid19, la formula ha subito una variazione, ma non un arresto, diventando “mototerapia take-away”. Ed è in questa formula che arriva all’associazione di volontariato di Govone, per far salire in sella Rachele, insieme a tanti altri piccoli amici de La Collina degli Elfi.

Fare volontariato può avere infinite declinazioni: portare speranza e allegria è sicuramente tra quelle più amate sia da La Collina degli Elfi che dall’Associazione Vanni Oddera, che facilmente troveranno nuove occasioni per collaborare.