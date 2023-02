Elezioni comunali, Daniele Aimone scioglie le riserve e si candida a sindaco per San Michele Mondovì

Si prospetta una corsa a due a San Michele Mondovì per le elezioni amministrative 2023.

Dopo l'annuncio del sindaco uscente e ricandidato Domenico Michelotti, a sciogliere le riserve è Daniele Aimone.

Sanmichelese, 37 anni, titolare dell'agenzia immobiliare "Aimone" con sede nell'area Besio di Mondovì, sposato e papà di due bambini, ha alle spalle l'esperienza amministrative come consigliere comunale dal 2013-2018.

"Ho deciso di mettermi in gioco per il mio paese - commenta il candidato Aimone - per il bene e l'amore del paese. Il nostro comune ha bisogno di un'alternativa, un cambiamento di rotta e per questo ho deciso di mettermi a disposizione in prima persona".

Ancora presto per svelare i nomi della squadra che correrà con lui per il Municipio, ma Aimone anticipa: "E' un gruppo affiatato cui sta a cuore il rinnovamento del paese. Tutte persone che hanno deciso di mettersi a disposizione per portare un cambiamento a partire dalle piccole cose, come rendere San Michele più pulito accogliente curando il decoro urbano, promuovendo azioni che invoglino le persone a restare e a venire a vivere qui, oltre che a promuovere azioni per le attività commerciali. Il periodo è stato difficile per tutti, ma è tempo di provare a portare un cambiamento. Se saremo chiamati ad amministrare uniremo le forze per realizzare tutto questo".