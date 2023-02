Due progetti di fattibilità per riasfaltare una rotatoria a Canale d’Alba e un tratto della provinciale 3 Baraccone-Rondò di Neive

Molte strade provinciali, asfaltate da tempo, si presentano in difficili condizioni di transitabilità per la presenza di buche, cedimenti e danneggiamenti casuati dagli effetti del traffico, dal meteo e dal passare del tempo.

Il settore Viabilità Reparto di Alba ha individuato, in particolare, la necessità di riasfaltare l’intersezione a rotatoria nel tronco Alba – Canale fra le strade provinciali 929 e 29 la diramazione Baraccone – Rondò di Neive della sp 3 per una lunghezza di circa 900 metri. I progetti di fattibilità tecnica ed economica sono stati predisposti dall’ing. Erik Ferraro dell’Ufficio Progettazione Alba e Mondovì per una spesa totale di 157.846 euro, coperta con decreto del Ministero delle infrastrutture 148 del 9 maggio 2022.

Per quanto concerne la rotatoria nel comune di Canale sono previste le seguenti lavorazioni: sbanchinatura e fresatura a freddo del manto esistente per abbassare il piano stradale di alcuni tratti, ricariche di eventuali cedimenti del piano viabile e quindi stesa del nuovo strato di asfalto, per lo più di tipo modificato Hard. Costo dell’intervento 73.000 euro, di cui 55.000 per lavori a base di gara (compresi oneri della sicurezza) e 18.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Per la diramazione Baraccone – Rondò di Neive, per garantire maggiore aderenza tra gli pneumatici e la pavimentazione stradale in particolari condizioni atmosferiche soprattutto in inverno, l’intervento consiste essenzialmente nella stesa a freddo di due strati di asfalto ad alta rugosità per un tratto di circa 900 metri con un costo di 84.846 euro, di cui 68.000 per lavori a base di gara (compresi oneri della sicurezza) e 16.846 euro euro per somme a disposizione dell’amministrazione.