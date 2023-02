Il Comizio Agrario organizza il seminario “La cura e il mantenimento del frutteto”. Quattro incontri, due teorici e due pratici, sulla conduzione biologica del frutteto familiare e/o aziendale: 6 marzo 2023 – Difesa biologica delle Pomacee e cenni di potatura; Agronomo Maurizio Fiorito; 7 marzo 2023 – Difesa biologica delle Drupacee e cenni di potatura; Agronomo Maurizio Fiorito.

I due incontri si terranno presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì dalle 20,30 alle 22.

8 marzo 2023 – Lezione pratica di potatura; Tecnico agrario Adriano Danna; 11 marzo 2023 – Lezione pratica di potatura; Tecnico agrario Adriano Danna. Le due lezioni pratiche si terranno nel frutteto del parco del Castello di Rocca de’ Baldi dalle ore 9 alle 12. A queste due lezioni ne seguiranno altre a fine primavera per la potatura verde.

Per chi lo desidera, è possibile per le due serate sulla difesa biologica del frutteto, collegarsi in remoto attraverso piattaforma Zoom (richiedere il link per connettersi all’evento). In entrambi i casi è obbligatorio prenotarsi (specificando se in presenza o in remoto). Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto, Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: seminari@comizioagrario.org Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).