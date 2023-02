Il Comune di Mondovì? Un ottimo pagatore. Lo dice la Ragioneria Generale dello Stato

Nessun obbligo di accantonamento per l’esercizio 2023 alla luce dell’eccellente virtuosità nei pagamenti che il Comune di Mondovì ha fatto registrare nel corso del 2022. Questa, in breve, l’importante fotografia economica di cui ha preso atto la Giunta comunale nei giorni scorsi, in seguito alla pubblicazione degli appositi indicatori avvenuta sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali, lo strumento che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato utilizza per monitorare i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.



Due, in particolare, le annotazioni degne di menzione: la negatività dell’indicatore sulla tempestività dei pagamenti (ovvero il Comune di Mondovì paga prima della scadenza delle singole fatture) e l’assenza di debito scaduto e non pagato (ovvero al 31/12/2022 su un totale fatture di 12,45 milioni di euro, nessun pagamento risultava scaduto). Da qui, come detto, nessun obbligo di accantonamento per il 2023 grazie alla virtuosità economico-finanziaria che l’ente ha dimostrato in questi ultimi dodici mesi.



«Una bellissima notizia che certifica la professionalità e l’impegno di tutta la macchina organizzativa comunale» hanno commentato il sindaco Luca Robaldo l’assessore alla Contabilità Tributi Finanze e Bilancio, Alberto Rabbia. «Il nostro più sincero ringraziamento al personale di tutti i Dipartimenti per aver perfettamente rispettato le direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali. In periodi complicati come quelli che stiamo vivendo, riuscire ad evadere tutte le fatture su un totale di oltre dodici milioni di euro, garantendo altresì il pagamento delle stesse prima della scadenza, certifica dedizione, competenza e serietà che onorano e gratificano l’intera Amministrazione. Il non dover accantonare alcuna somma per l’esercizio 2023, inoltre, ci consente una pianificazione amministrativa più libera e attenta alle esigenze dei cittadini».