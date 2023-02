Nuova illuminazione a Mondovì Breo per i palazzi di via Piandellavalle

Terminato il primo lotto di quella che sarà l'illuminazione scenografica del centro di Mondovì Breo.

Ieri sera, lunedì 20 febbraio, la prima accensione dei faretti installati in via Piandellavalle.

"La rigenerazione del centro storico passa dalla sua valorizzazione in ogni forma e questo è solo il primo passo" - commenta il sindaco Luca Robaldo che ha condiviso la notizia con un video - "Questa parte di intervento è stata resa possibile con i fondi ottenuti atrraverso il Distretto urbano del commercio. Ora proseguiremo in via Sant'Agostino a completamento di ciò che non era stato concluso nel 2015, e poi in via Beccaria."

Una parte di illuminazione, seguendo il progetto che era stato redatto da Ardea, ditta che gestisce l'illuminazione pubblica in Città una parte di faretti riguarderanno anche Piazza, nei giardini del Belvedere.