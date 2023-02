“Rivela una gemma”: al Monastero della Stella la consegna della rosa gialla di Zonta Saluzzo

“Rivela una gemma”. Con un attestato e una rosa gialla simbolo del club Zonta International, fondato per promuovere l’avanzamento dello stato della donna, il club Saluzzo martedì 28 febbraio alle 20,45, al Monastero della Stella ( piazzetta Trinità,4 ) porge un riconoscimento ad una giovane donna che si è distinta per l’impegno nella comunità. La consegna durante la serata Zonta Rose Day del sodalizio saluzzese che ruota intorno alla festa internazionale della donna e diventa un momento per riflettere sui diritti e uguaglianza di genere, rendendo simbolicamente omaggio ad una giovane.

Gemma contemporanea che si lega ad una gemma di secoli fa Christine de Pizan, (1364-1430) autrice di più di 25 opere e considerata la prima scrittrice professionale della storia.

L’evento zontiano diventa palcoscenico al Monastero della Stella per “Christine e Tommaso si raccontano”. Lo spettacolo dell’ Istituto Superiore Denina Pellico Rivoira, in collaborazione con il Gruppo Storico Saluzzese, ritorna in scena forte di precedenti successi in sinergia ed ha come protagonisti il Marchese di Saluzzo Tommaso III, autore del poema cavalleresco “Le chevalier errant” e la scrittrice.

Christine (Melissa Minetti) e Tommaso (Alberto Vizzone), accompagnati da altri personaggi della storia (interpretati da Alessandro Rosso, Maddalena Boero, Silvia Mate, ed Elena Crespo), racconteranno, spesso in modo ironico e leggero, episodi significativi della loro vita avventurosa. In particolare sarà evidenziata la sorprendente modernità delle affermazioni di Christine, ben cosciente delle difficoltà e ingiustizie che le donne devono subire ogni giorno, purtroppo spesso ancora al giorno d’oggi.

“Siamo felici ed orgogliosi che lo Zonta Club e la Fondazione CRSaluzzo ci abbiano voluto la possibilità di presentare lo spettacolo a tutta la popolazione".

L’evento ad ingresso libero si inserisce nel programma dell’8 marzo organizzato da Comune e Consulta pari opportunità con le varie associazioni.