Anche a Cuneo in marcia per la pace a un anno dallo scoppio del conflitto ucraino

A un anno dall’inizio del conflitto russo-ucraino, il Coordinamento Pace e disarmo di Cuneo ha indetto una manifestazione cittadina nell’ambito della mobilitazione nazionale “Fermiamo la guerra in Ucraina: un anno di guerra è troppo!” promossa dalla rete Europe for Peace.

L’appuntamento è fissato per le 17.30 di venerdì 24 febbraio nei pressi della Prefettura di Cuneo: una delegazione consegnerà alla prefetta Fabrizia Triolo, rappresentante del Governo, e alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero un documento in cui si chiede un impegno più convinto da parte delle istituzioni nazionali e internazionali per la fine delle ostilità e l’avvio di una seria azione diplomatica per il raggiungimento della pace.

Si darà quindi vita a un corteo che attraverso via Roma raggiungerà Piazza Galimberti: lungo il percorso sono previste alcune tappe con letture e momenti di riflessione. La cittadinanza è invitata a partecipare.