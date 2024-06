Tre giorni di festa per l'ottavo compleanno di Open Baladin Cuneo

Anche quest'anno, come da tradizione, si festeggia il compleanno di Open Baladin Cuneo. Sarà un weekend all’insegna della musica in piazza Ex Foro Boario, animata da tre concerti imperdibili, ma anche da incontri con autori per un'anteprima di Scrittorincittà.



Il programma musicale:

Si comincia venerdì 7 giugno con i Trelilu, la nota band piemontese che, tra musica e teatro, trascinerà il pubblico con l'esuberanza ed allegria che da sempre li contraddistingue.

Sabato 8 giugno si continua con Trevor dei Sadist che renderà omaggio ai grandi AC/DC con un tributo imperdibile.

Si conclude domenica 9 giugno con i Lazy Lady Swing che faranno ballare tutta la piazza al ritmo del Lindy Hop.



I concerti, che inizieranno alle 22, sono tutti gratuiti. Per vivere al meglio l’atmosfera e per assicurarsi un tavolo a bordo palco, è consigliata la prenotazione al numero 0171 489199.



Nel programma dei festeggiamenti anche un due appuntamenti con autori:

Sabato 9 infatti, alle ore 11, Oscar Farinetti presenta “10 mosse per affrontare il futuro”.

Le dieci mosse suggerite da Farinetti sono passi di una costruzione che non si improvvisa e che non si compie da soli: occorre un’intelligenza collettiva che può nascere solo da una profonda cultura condivisa.



Alle 17:30, il secondo incontro organizzato da Scrittorincittà, in collaborazione con I Bike CN, questa volta dedicato agli appassionati di sport e bicicletta.

"Inseguendo il pirata": A vent’anni dalla morte di Marco Pantani, Giacomo Pellizzari e Filippo Cauz presenteranno i loro libri dedicati al grande campione.

Gli eventi sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione su Eventbrite.



Musica, buon cibo, divertimento e cultura vi aspettano a Open Baladin Cuneo.