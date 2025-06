A giugno ritornano le passeggiate culturali dell’ecomuseo dell’Alta Valle Maira

Primo appuntamento di giugno con le passeggiate culturali gratuite, alla scoperta delle borgate dei Comuni dell’Ecomuseo ed in particolare di alcuni abitati del Comune di Macra.

Al mattino, passeggiata alla scoperta dei tesori artistici di Macra. Si parte da borgata Bedale per raggiungere la cappella di San Salvatore, dove al suo interno è custodito un bellissimo Cristo in mandorla. Si prosegue in direzione Camoglieres e, passando per la fontana napoleonica, si scende alla cappella di San Pietro, famosa per la presenza della Danza Macabra. Rientro a borgata Bedale.

Ritrovo a Macra, in Borgata Bedale, davanti al Municipio.

Partenza alle ore 10.00 e arrivo alle ore 12.30/13.

Durata della visita: 2,5/3 ore

Nel pomeriggio, percorso alternativo al solito giro dei Ciclamini. Si parte dalla piazza del Municipio, in borgata Bedale, si costeggia il rio e si sale in direzione di borgata Langra. A questo punto, si scende verso borgata Alma, si costeggia la chiesa parrocchiale di San Marcellino e si torna nuovamente al punto di partenza, in Borgata Bedale.

Ritrovo a Macra, in Borgata Bedale, davanti al Municipio.

Partenza alle ore 14.30 e arrivo alle ore 17.00/17.30.

Durata della visita: 2,5/3 ore.

Le passeggiate gratuite, sono realizzate in collaborazione con gli accompagnatori di Chamin.

Per info contattare + 39 348 1869452 oppure alla mail ecomuseoavm.comunicazioni@gmail.com

L’iniziativa rientra all’interno del progetto "Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo Alta Valle Maira", finanziato dalla Fondazione CRT e del progetto “Itinerari e Parole - Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” Bando autunno 2024 della Fondazione CRC.