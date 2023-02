Boves, per i "coscritti del 1967" una simpatica gita al mare

Mentre già si prepara la nuova Festa delle leve della prossima Pasquetta (10 aprile), con protagonisti i nati negli anni terminanti in 3 ed 8, come sempre gli altri soci non rinunciano ai loro incontri periodici, come pranzi, cene o gite.

Sabato 18 febbraio allegra ed affiatata squadra della leva 1967, i prossimi cinquantaseienni, che han sfilato la primavera scorsa, si son ritrovati, su pulmino,per una gita in Riviera.

La prima tappa, in una bellissima giornata di sole, precoce primavera, è stata a Savona, con visita dei posti più caratteristici della città, poi verso mezzogiorno, ci si è spostati a Vado Ligure per il ricco pranzo di pesce. On line han girato le foto ricordo, scattate a Spotorno, in uno di quei «posti da dove si guarda il mare»...