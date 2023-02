“The Disillusionist, oltre l’illusione”: per la prima volta a Cuneo le grandi illusioni di Erix Logan e Sara Maya

«L’arte della magia può avere una valenza per le persone oltre all’intrattenimento?».

Slanci altisonanti, fantasia al potere e licenza di immaginare confini tra sogno e realtà: «The Disillusionist™», ovvero l’inedita ed enigmatica esperienza creata da Erix Logan e Sara Maya, è pronta a materializzarsi per la prima volta a Cuneo.

Un doppio appuntamento, alle ore 17 ed alle ore 21, sabato 18 marzo al cinema teatro Don Bosco, per un emozionante viaggio nell’incanto organizzato da Blink Circolo Magico con il cinema teatro cuneese nell’ambito della rassegna magica Sim Sala Blink.

Dopo aver portato il suo illusionismo in 50 paesi del mondo, Erix Logan torna in Italia. Cinquantatré anni ed una carriera luminescente già costellata da tre Mandrake D'Or Award, premio equivalente all'Oscar del mondo del cinema, l’artista bresciano (al secolo Enrico Del Buono) è riconosciuto a livello internazionale come colui che ha reinventato l'arte dell'illusionismo filtrandola attraverso una lente più contemporanea, a suon di numeri da capogiro, sperimentazioni e guizzi inattesi, oltre lo stupore.

Tra tecnologie di ultima generazione, effetti speciali ed il canto live del soprano Sara Maya, compagna nella vita e sul palco, Logan sfrutterà i suoi mirabolanti effetti magici per svelare le illusioni della realtà, dando vita ad un qualcosa di unico e straordinario, un Family Show che, come anticipa lui stesso: «Verrà percepito diversamente da bambini e adulti, tanto da lasciare tutti a bocca aperta. Non è un nuovo spettacolo, ma un’innovazione che sovverte l’idea di magic show. Preparatevi a stravolgere la vostra idea sull’arte della magia e andare oltre l’illusione…»

Incredibili novità ma anche storici cavalli di battaglia sul palco di Cuneo, numeri di altissimo livello che mostreranno come Logan sia da sempre proteso verso nuove forme artistiche ma, soprattutto, quanto lo studio della storia della magia e della vita dei grandi illusionisti siano state per lui preziosa ispirazione. Così, invenzioni assolutamente originali, come la sospensione di una ragazza sulle punte di un enorme paio di forbici oppure l'uso della carta stagnola per apparire e trasformarsi e la celebre «Forfex», considerata dagli esperti uno tra gli apparati magici più sofisticati attualmente esistente nel panorama magico mondiale.

Di origini toscane e con una verve altrettanto funambolica che vanta anche esperienze televisive è Sara Maya, al secolo Sara Tosi. Cantante versatile, negli anni ha sperimentato ogni genere musicale, dal pop internazionale al jazz fino al canto lirico, la sua più grande passione. Sarà proprio la sua straordinaria voce ad amplificare le atmosfere, le emozioni e le sensazioni di «The Disillusionist™».

Ingresso unico 15 euro. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Lo spettacolo «The Disillusionist™» rientra nella rassegna Sim Sala Blink ed è patrocinato dal Comune di Cuneo, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.