A don Mauro Aimar il premio "Carlevè 'd Custiole 2023".



Il riconoscimento voluto da comune e maschere costigliolesi per l'impegno di don Mauro per i giovani negli anni novanta quando era stato a Costigliole Saluzzo in aiuto al parroco don Gino Monge.



Proprio don Mauro, con don Gino e gli amici dell'oratorio ebbero l'idea di far nascere Monsù Quaian, la Bela Siulera e il seguito delle maschere del paese. Ieri, martedì 21 febbraio, presso la sala polivalente alla presenza di tantissimi bambini e famiglie, delle maschere e del vice sindaco Nicola Carrino e dell'assessore Ivo Sola è stato consegnato il premio.

Don Mauro emozionato ha ricordato le prime maschere di Costigliole, del 1994, Luciano Inaudi e Imelda La Rosa.